İBB iştirak şirketine ihale operasyonu: 57 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı iştirak şirketlerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ’ye yönelik inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, şirket bünyesindeki bazı ihalelerin şüpheliler tarafından organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet çerçevesinde “İhaleye Fesat Karıştırma” suçunun işlendiğinin tespit edildiği belirtildi.

57 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 57 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyona ilişkin soruşturma ve tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.