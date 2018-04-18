IBM birinci çeyrek bilançosunu açıkladı

18 Nisan 2018

ABD'li teknoloji devi IBM, yılın birinci çeyreğine dair bilançosunu açıkladı.

IBM'den yapılan açıklamada, yılın ilk çeyreğindeki net karın, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 1,68 milyar dolara düştüğü belirtildi. Geçen senenin ilk üç ayında şirketin net karı 1,75 milyar dolar olmuştu.

Firmanın yılın ilk üç ayındaki geliri ise 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artarak 19,1 milyar dolara yükseldi. IBM, geçen yılın ocak-mart döneminde 18,16 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Şirketin hisse başına karı da geçen yılın ilk çeyreğinde 1,86 dolar iken, bu sene aynı dönemde 1,82 dolara geriledi.

IBM'in yılın ilk çeyreğinde net karının gerilediğinin bildirilmesinin ardından, şirketin hisselerinde düşüş görüldü.

New York borsasının kapanmasından sonra firmanın hisse başına değeri yüzde 5,9 düşüş kaydederek 151,36 dolara kadar geriledi.

Kaynak: AA