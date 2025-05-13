ICAO, 2014’te düşürülen Malezya uçağı için Rusya’yı sorumlu tuttu

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), 2014 yılında Malezya Hava Yolları’na ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili olarak Rusya’yı sorumlu buldu. ICAO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hollanda ve Avustralya’nın Rusya aleyhine yaptığı başvurunun değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, ICAO’nun yaptığı oylamada Rusya’nın uluslararası havacılık kuralları kapsamında “sivil hava araçlarına karşı silah kullanmaktan kaçınma yükümlülüğünü” ihlal ettiğine karar verildiği ifade edildi.

Hollanda ve Avustralya’dan tazminat talebi

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ICAO’nun kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Rusya’ya 'sorumluluklarını yerine getirmesi' çağrısında bulundu.

Hollanda ve Avustralya, 2022 yılında MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinden dolayı Rusya’dan tazminat talep etmiş ve bu başvuruyu ICAO’ya iletmişti.

Ne olmuştu?

Malezya Hava Yolları’na ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağı, 17 Temmuz 2014’te Amsterdam’dan Kuala Lumpur’a giderken Ukrayna hava sahasında vurulmuştu. Uçakta bulunan 283 yolcu ve 15 mürettebat olmak üzere toplam 298 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna, uçağın düşürülmesinden Rusya’yı sorumlu tutarken, Moskova ise bu suçlamaları reddetmeye devam ediyor.