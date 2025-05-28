İçme suyunda uranyum tespit edildi! Üç yerleşim biriminde OHAL kararı

Yunanistan’ın Orta Makedonda bölgesinde bulunan Serez kentinde geçen hafta yapılan denetimlerde içme suyunda tehlikeli seviyede uranyum tespit etildi.

Bunun üzerine beş yerleşim bölgesinde suyun yeme ve içme amacıyla tüketilmesi yasaklandı.

Bu gelişmenin ardından Yunanistan Sivil Koruma Genel Serekterliği; Serez, Lefkonas ve Kristos yerleşim birimlerinde olağanüstü hâl (OHAL) kararı aldı.

Serres Belediye Başkanı Varvara Bitlianga'nın talebi üzerine alınan olağanüstü hal kararı 26 Haziran'a kadar sürecek.

AA'nın haberine göre; bu karar ilgili belediye ve kurumlara, olağanüstü hallerde kullanılabilecek finansal araçlara ulaşım ile sorunun çözümüne yönelik süreci hızlandırarak vatandaşa destek imkanı sağlanacak.