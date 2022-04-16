İdam mahkumu 'kurşuna dizilmeyi' tercih etti

ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki mahkeme, idam edilmek için bekleyen bir mahkumun, seçenekler arasına yeni dahil edilen, "idam mangası" tarafından silahla vurularak infaz edilmeyi seçtiğini açıkladı.

Güney Carolina Ceza İnfaz Kurumu tarafından paylaşılan belgede, bir süredir tutuklu olan ve hakkında idam kararı bulunan 57 yaşındaki Richard Bernard Moore'un idam mangası tarafından kurşuna dizilme yöntemiyle ölme hakkını belirten bölümü imzaladığı görüldü.

İdam mahkumu Moore, infaz şeklini onayladığı belgede, "İdam mangasının ya da elektrikli sandalye yönteminin yasal ya da anayasal olduğuna inanmadığını" ancak infaz kurumunun kendisini "seçenekler arasında seçime zorladığını" belirtti.

Moore, öldürücü enjeksiyon yönteminin uygulanması için gerekli materyalin temin edilmesi hususunda yeterli çabanın harcandığına da inanmadığını belirtti.

Mayıs 2021'de kabul edilen eyalet yasasına göre, idam mahkumları elektrikli sandalye, kurşuna dizlime veya ölümcül enjeksiyonla infaz yöntemlerinden birini seçebilse de ilaç firmalarının kendi ürünlerinin infaz için kullanılmasına izin vermemesinden dolayı birçok eyalette olduğu gibi Güney Carolina'da da enjeksiyon yöntemi uygulanamıyor.

ABD medyasında çıkan haberlere göre, idam 29 Nisan'da gerçekleşecek ve Moore Güney Carolina'da 2011'den bu yana infaz edilen ilk kişi olacak.

ABD'de Güney Carolina'yla birlikte Mississippi, Oklahoma ve Utah olmak üzere üç eyalette daha kurşunla infaz yöntemi uygulanıyor.