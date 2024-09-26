İdama mahkum edildi, 46 yıl sonra serbest kaldı! Mahkemeden özür...

Japonya’nın Shizuoka eyaletinde 1966 yılında dört kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle idama mahkum edilen ancak 46 yıl hapiste ölümü bekledikten sonra delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılan 88 yaşındaki eski boksör İwao Hakamata'nın yeniden yargılandığı davada karar çıktı.

Shizuoka Bölge Mahkemesi, Hakamata'nın olay sırasında giydiği iddia edilen beş parça kıyafet ve polisin zorla ifade alması da dahil “uydurma kanıtların” soruşturma dosyasında yer aldığına hükmederek Hakamata'nın beraatine karar verdi.

Kararın ardından Hakamata'dan özür dileyen Mahkeme Başkanı Koshi Kunii, “Mahkeme olarak, davanın bu kadar uzun sürmesinden dolayı gerçekten üzgünüz” ifadelerini kullandı.

Suçlamayı önce kabul edip...

Shizuoka'da bir fabrikada üst düzey yönetici olan Fumio Hashiguchi 30 Haziran 1966'da eşi ve iki çocuğuyla birlikte ölü bulunmuş, fabrikada yatılı olarak çalışan Hakamata ise cinayetlerden 2 ay sonra tutuklanmıştı.

İlk ifadesinde cinayet, soygun ve olay mahallindeki yangından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eden Hakamata, daha sonra ise işkence altında ifade verdiğini iddia ederek suçsuz olduğunu savunmuştu.

1968'de idama mahkum edilen Hakamata, 2014'te delil yetersizliği şüphesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.