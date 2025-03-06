İddia: Trump, binlerce Ukraynalının yasal statüsünü iptal edecek

ABD'de Trump yönetiminin Rusya'nın saldırılarından kaçan yaklaşık 240 bin Ukraynalının yasal statüsünü iptal etmeyi planladığı ve bu kişilerin hızla ABD'den sınır dışı edilebileceği öne sürüldü.

Uygulamanın nisan ayında başlaması bekleniyor

Reuters'ın üst düzey ABD'li bir yetkili ve üç kaynağa dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya'nın saldırılarından kaçan yaklaşık 240 bin Ukraynalının geçici yasal statüsünü iptal etmeyi planladığı öne sürüldü.

Nisan ayında gerçekleştirilmesi beklenen hamlenin Ukraynalıların hızla sınır dışı edilmelerine yol açacağı belirtildi. Ukraynalılara yönelik koruma önlemlerinin geri çekilmesine yönelik planın, Trump'ın geçtiğimiz hafta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile tartışmasından önce başladığı aktarıldı.

Kaynaklar, söz konusu adımın Trump yönetiminin Biden döneminden başlatılan geçici insani tahliye programları kapsamında ABD'ye girmesine izin verilen 1.8 milyondan fazla göçmenin yasal statüsünü iptal etme çabasının bir parçası olduğunu belirtti.

Biden dönemindeki programların Rus işgalinden kaçan 240 bin Ukraynalı ile birlikte 530 bin Kübalı, Haitili, Nikaragualı ve Venezuelalı ile Taliban'ın Afganistan'da yönetimi devralmasının ardından ülkeyi terk eden 70 binden fazla Afgan'ı da kapsıyordu.

(İHA)