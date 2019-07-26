İdlib'de hava saldırısı: 2 ölü 8 yaralı
Suriye'de sabah Serakib ilçesinde düzenlenen hava saldırısında 2 sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı.
Suriye'de sabah Serakib ilçesinde bir pazar yerine düzenlenen hava saldırısında 2 sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı.
Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Suriye uçakları tarafından sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Serakib, Maartinuman, Kefer Zita ve Morik ilçelerinin yanı sıra Tel Meleh ile Cubbeyun köyüne ve İkarda bölgesine hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı.
Gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları da Kefer Zita ilçesine hava saldırıları gerçekleştirdi.
Kaynak: AA