IEA Başkanı'ndan petrol fiyatları artışı uyarısı

Birol, İstanbul'da bir otelde düzenlenen IATA 79. Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "Büyük Resim" başlıklı oturumda, CNN sunucusu ve muhabiri Richard Quest'in sorularını yanıtladı.

OPEC+ grubunun dün gerçekleştirdiği 35'inci OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'ndan çıkan üretim kesintisi kararını değerlendiren Birol, "Söz konusu toplantı öncesinde bile, bu yılın ikinci yarısında piyasalarda bir daralma yaşanacağını ve bunun da petrol fiyatlarında artışa neden olabileceğini düşünüyorduk. Dünkü kararla bu olasılığın çok daha fazla arttığını düşünüyorum." diye konuştu.

Birol, Çin'deki ekonomik büyümenin küresel petrol piyasalarındaki etkisine dikkati çekerek, "Bu yıl küresel petrol talebi günlük yaklaşık 2 milyon varil artacak ve bu artışın yüzde 60'ı yalnızca Çin'den gelecek. Çin ekonomisi beklendiği gibi yüzde 5 büyüme değil de daha fazla büyüme kaydederse talep daha da artacaktır. Tam tersi durumda talep artışı daha zayıf kalacaktır. Yani Çin, küresel petrol piyasalarındaki ana belirsizlik." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgını sonrasında küresel petrol talebinde yaşanan güçlü toparlanma nedeniyle petrol piyasalarında yılın ikinci yarısında arz-talep dengesizliğinin beklendiğini ifade eden Birol, OPEC+ grubunun söz konusu kararının ise fiyatları daha da yukarı çekebilecek başka bir faktör olduğunu anlattı.

Birol, küresel ekonominin büyümeye devam etmesi için petrol piyasalarındaki tüm aktörlerin doğru adım atması gerektiğini belirterek, "Hindistan gibi gelişmekte olan, Afrika ülkeleri gibi petrol ithal eden ülkeler yüksek petrol fiyatlarından en çok zarar görecek ülkeler olacaktır." dedi.