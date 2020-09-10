IEA: Enerji sektöründe sıfır emisyon hedefinin üçte biri gerçekleşecek

10 Eylül 2020

Global karbon salınımının bu yıl 2019'a göre yüzde 8 azalarak 2010'dan bu yana görülen en düşük seviye ineceğini tahmin eden IEA, ancak bu trendin devam etmesinin beklenmediğini vurguladı.

Enerji sisteminin global karbon salınımının yüzde 55'inden fazlasının ulaştırma, sanayi ve inşaat sektörlerinden kaynaklandığına işaret eden IEA, daha fazla elektrikli aracın yollara çıkması, metal geri dönüşümü ve sanayi ile konutlar için ısınma üretiminin etkisi ile bu oranın büyümesinin beklendiğini ifade etti.

IEA, enerji üretiminin 2050'de bugünün 2,5 katı olacağının tahmin edildiğini belirterek, bunun üretimin her 3 yılda bir ABD'nin yıllık üretimi kadar artmasına denk olduğuna dikkat çekti.

Uluslararası Enerji Ajansı ayrıca, yıllık yenilenebilir enerji kapasitesinin, 2019 yılında ulaşılan rekor seviyenin 4 katına yükselmesi gerektiğini de vurguladı.