IEA’dan Avrupa’ya Rus gazının tamamen kesilmesi olasılığına hazırlık çağrısı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Avrupa'yı Rus doğal gazının tamamen kesilmesi olasılığına hazırlanmaya çağırdı.

Avrupa hükümetlerini talebi azaltacak tedbirler almaları yönünde uyaran Birol, yaşlanan nükleer enerji santrallerinin açık tutulması gerektiğini de belirtti.

Birol, Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, Rusya'nın Avrupa ülkelerine gaz arzını azaltma yönünde geçtiğimiz hafta aldığı kararın Moskova'nın Ukkrayna ile savaşta "kaldıraç" kazanmak için gaz ihracatında daha da kesinti yapabileceğini bir habercisi olabileceğini öne sürdü.

Birol, "Avrupa, Rus gazının tamamen kesilmesine karşı hazırlıklı olmalı. Kışa yaklaştıkça, Rusya'nın niyetlerini daha da anmayacağız. Şu anda yapılan kesintilerin Avrupa'nın depolarını doldurmasını engellemeye yönelik olduğuna inanıyorum." diye konuştu.