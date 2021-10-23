İfadeler ortaya çıktı: Silahta gerçek mermi vardı

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin, film çekimleri sırasında kullandığı 'kurusıkı' silahı ateşlemesi sonucu set ekibinden 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins ve 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza vuruldu.

Polis tarafından yapılan ilk açıklamaya göre Baldwin, bir sahnenin çekimi sırasında kurusıkı tabancayı ateşledi. Silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmenine hem filmin yönetmenine isabet etti.

Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, görüntü yönetmeni Hutchins hayatını kaybetti. Filmin senaristi ve yönetmeni Souza ise yaralandı.

Polis sorgusu sonrasında serbest bırakılan Baldwin’e herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

Mahkeme kayıtlarına yansıyan ifadelere göre, filmin yardımcı yönetmeni sahnede kullanılmak üzere hazırlanan üç silahtan birini Baldwin'e vererek silahın güvenli olduğunu söyledi. Baldwin'in ateşlediği silahtan çıkan 'gerçek mermi' görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'ın göğsüne isabet etti.

Hutchins'in arkasında bulunan yönetmen Joel Souza omzundan yaralandı.

Yardımcı yönetmen ifadesinde Baldwin'e verdiği silahta 'gerçek mermi' olduğunu bilmediğini söyledi. Polis söz konusu silahı ve Baldwin'in kanlı kostümünü delil olarak aldı. Çekimler sırasında kullanılan diğer silah ve mühimmatlara da el koydu.

Baldwin olay sonrası Twitter'dan yaptığı açıklamada, film setinde kuru sıkı silahı ateşlemesi sonucu Görüntü Yönetmeni Hutchins'in ölümüne ve Yönetmen Souza'nın yaralanmasına yol açması yüzünden derin üzüntü içinde olduğunu ve soruşturmayla ilgili kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği yaptığını belirtmişti.