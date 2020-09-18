IFC Asya-Pasifik bölgesinde finansal kriz uyarısı yaptı

18 Eylül 2020

Dünya Bankası'nın Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Asya-Pasifik bölgesinde, iflas sebepli sorunu kredilerin büyük bir finansal krize sebep olabileceğini duyurdu.

IFC ASya Başkan Yardımcısı Alfonso Garcia Mora, COVID-19 sebepli iflaslarda yüzde 30 artış beklediklerini söyledi.

Pek çok firmanın ödemelerinde erteleme yoluna gittiğini belirten Mora, merkez bankalarının finansal kurumlara bu firmaları inceleme zorunluluğu getirmemiş olmasının son derece tehlikeli olduğuna işaret etti ve "Bankalar 6 yada 12 ay sonra mali defterlerini kontrol ettiklerinde sorunlu kredilerin oranının yüzde 2 değil yüzde 20 olduğunu görecekler" dedi.

COVID-19 salgınının önce bir sağlık krizi, ardından da bir ekonomik kriz getirdiğini söyleyen Mora, sırada bir finansal kriz olduğu konusunda endişeleri olduğunu belirtti.