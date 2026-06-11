İflas eden hamburger zinciri 59 şubesini tasfiye ediyor

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ABD'de artan maliyetler ce düşük kar marjı nedeniyle küçülmeye giden fast food zincirlerine her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Carl's Jr., Papa John's, Pizza Hut'ın ardından 5 bin 831 restoranı ile hizmet veren Wendy's de 350 şubesini kapatma kararı aldı. Nisan ayında iflas başvurusunda bulunan Carl's Jr. ise franchise işletmecisi Sun Gir'in 59 restoranını tasfiye ediyor.

Şirket Kaliforniya'daki 49 restoranını satışa çıkarırken, alıcı buluamadığı 10 düşük performanslı şube için de kapatma kararı aldı.

Artan işçilik maliyetleri baskı yaratıyor

Sun Gir yönetimi ise mali sıkıntıların temel nedenini saatlik asgari ücretin 20 dolara çıkarılması olarak gösteriyor. Şirketin CEO'su Harshad Dharod, yükselen işçilik maliyetlerinin giderleri karşılamayı zorlaştırdığını belirterek, Carl's Jr. tarafından sağlanan destek ve yeniliklerin yetersiz kalmasının da sorunları derinleştirdiğini ifade etti.

Carl's Jr. sözcüsü ise durumun diğer Carl's Jr. restoranlarının faaliyetlerini etkilemeyeceğini açıkladı. Türkiye'de de hizmet veren Carl's Jr.'ın ise 28 ülkede 1.000'den fazla restoranı bulunuyor.

Pizza devleri de kepenk kapatıyor

Öte yandan ektördeki daralma sadece hamburger zincirleriyle sınırlı değil. Pizza Hut'ın çatı şirketi Yum Brands da 250 restoranını kapatacağını duyurdu. Papa John's ise dördüncü çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından 300 restoranı kapatma kararı aldığını bildirdi.