Ifo, Alman ekonomisi için 2020 ve 2021 tahminlerini revize etti

28 Mayıs 2020

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından ifo, 2020 ve 2021 için ekonomik tahminlerini güncelledi. Güncellenen tahminlere göre Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 6,6 daralabileceğini öngören ifo, gelecek yıl ise bu düşük seviyeden yüzde 10,2'ye varan bir büyüme görüleceğini tahmin etti.



ifo'nun tanminler bölümü başkanı Timo Wollmershauser yaptığı değerlendirmede, "Tahminlerimiz, Mayıs ayında şirketler ile yaptığımız anketlere yönelik değerlendirmeleri temel aldı. Ortalamada bakıldığında, anketlere katılanlar kendi işlerinin durumunun gelecek 9 ayda normala dönmelerini daha büyük olasılık olarak değerlendiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Yapılan anketlerin Alman ekonomisinin 2020 ikinci çeyrekte yüzde 12,4 daralabileceği ancak gelecek yılın ortasına kadar toparlanacağı anlamına geldiğini belirten Wollmershaeuser, "Ancak 2021 ortasından sonra mal ve hizmet üretimi koronavirüs krizinin olmadığı seviyelere ulaşabilecek" dedi.



Tahminlerin özellikle işletmelerin normale ne kadar çabuk döneceklerine bağlı olduğunu anlatan Wollmershaeuser, "En iyi senaryo, şirketlerin ortalama 5 yda toparlanacağını ortaya koyuyor. Bu olduğu takdirde ekonomi bu yıl sadece yüzde 3,9 daralacak ve gelecek yıl büyüme yüzde 7,4'e ulaşacak. En kötü senaryoda ise normalleşme 16 ay sürecek ve 2020'de ekonomi yüzde 9,3 daralacak ve gelecek yıl büyüme yüzde 9,5 olacak" diye konuştu.



ifo'nun tahminlerine göre Alman ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 12,4 daralmanın ardından üçüncü çeyrekte yüzde 7,3 ve 4'ncü çeyrekte yüzde 6,4 büyüyecek. 2021 ilk çeyrekte yüzde 3,7'ye yavaşlaması beklenen büyüme, takip eden çeyreklerde de yüzde 1,4, 0,3 ve 0,3'e düşecek.