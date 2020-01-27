IFO: Almanya ilk çeyrekte yüzde 0,2 büyür

27 Ocak 2020

Alman ekonomik düşünce kuruluşu IFO'nun ekonomisti Klaus Wohlrabe, Alman ekonomisinin 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 0,1 büyümüş olmasının muhtemel olduğunu ve 2020 yılı ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyümesinin beklendiğini söyledi.

Wohlrabe yaptığı açıklamada, Almanya sanayi sektörünün krizden yavaş şekilde çıkmakta olduğunu belirtirken, bunda belirsizliğinden son 2-3 ayda azalmasının etkili olduğunu vurguladı. Belirsizliğin azalmasına neden olarak ise Brexit'in netleşmesi ve ABD ile Çin'in ticari çatışmalarında uzlaşma yolunu bulmaları gösterildi.

Ekonomist, Ifo anketinde İran krizinin büyük rol oynamadığı9nı belirtirken, Çin'deki koronavirüs salgınını da henüz Alman ekonomisine bik etkisinin görümediğini ifade etti.