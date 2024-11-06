ifo: Almanya Trump tarifelerine hazırlanmalı

ifo Başkanı Clemens Fuest, "Trump, özellikle Çin ve potansiyel olarak Avrupa için daha yüksek ithalat tarifeleri ve uluslararası ticarette daha fazla kısıtlamaya dayalı belirgin bir korumacı gündem izleyecek." dedi.

Fuest, bu konularda uygun önlemlerin alınmasını önerdi.

Fuest'e göre, ABD'nin AB dışındaki en büyük satış pazarı olduğu Alman ihracatçıları, Trump'ın tüm ticaret ortaklarından ABD ithalatına %20 ve Çin'den ithalata %60 temel tarifeler uygulama tehdidini yerine getirmesi durumunda ciddi kayıplar beklemeli.

ifo Başkanı, "Yeniden seçilen ABD Başkanı'nın bu önlemleri, yalnızca Almanya'da 33 milyar euroluk önemli bir ekonomik zarara yol açacaktır." dedi.

ifo Enstitüsü, bunun sonucunda Almanya'nın ABD'ye ihracatının yaklaşık %15 düşebileceğini tahmin ediyor. Ayrıca, Çin'e yapılan ihracat %10 düşecek, çünkü Çin'in ABD'ye yaptığı ihracat büyük ölçüde azalacak.

ifo Uluslararası Ekonomi Merkezi Direktörü Lisandra Flach ise "ABD'nin açık, küresel iş birliğinden daha da uzaklaşmasına hazırlıklı olmalıyız." şeklinde görüş belirtti.

Flach, "Almanya ve AB şimdi kendi önlemleriyle konumlarını güçlendirmeli. Bunlar arasında AB hizmet pazarının daha derin entegrasyonu ve ABD'ye karşı güvenilir misilleme önlemleri yer alıyor." dedi.