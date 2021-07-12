IFO: Almanya'da evden çalışanların sayısı azaldı

Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün (IFO) tarafından hazırlanan raporda Almanya'da evden çalışanların sayısının haziran ayında bir önceki aya göre gerilediği belirtildi.

Kuruluşun verilerine göre Haziran ayında en azından kısmen evden çalışanların oranı yüzde 28,4 seviyesine geriledi. Oran Mayıs ayında ise yüzde 31,0 düzeyinde bulunuyordu.

Ifo'nun evden çalışmalar konusu uzmanı Jean-Victor Alipour, "Aşı oranlarının artması ve enfeksiyon oranlarının azalması ile çalışanlar ofislere dönmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

Verilere göre dönem içinde hizmet sağlayıcılığı sektöründe evden çalışma oranının yüzde 41,5'ten yüzde 38,5'e inerek en keskin düşüşü gösterdiği de vurgulandı. Bu sektörde evden çalışma oranının genelden yüksek olması da dikkat çekti.