Ifo Başkanı Fuest: AB–ABD anlaşması “Avrupa için bir aşağılama”

Almanya merkezli ekonomi araştırma enstitüsü Ifo’nun Başkanı Clemens Fuest, Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında imzalanan ticaret anlaşmasına sert tepki gösterdi.

Anlaşmayı “AB için bir aşağılama” olarak nitelendiren Fuest, “Bu durum, iki taraf arasındaki güç dengesizliğini açıkça yansıtıyor” dedi.

Fuest, Avrupa’nın ekonomik gücünü artırması gerektiğini vurgulayarak, “Avrupalılar uyanmalı, ekonomik güce daha fazla odaklanmalı ve ABD’ye olan askeri ve teknolojik bağımlılıklarını azaltmalıdır. Ancak bu şekilde ileride yeni bir müzakere alanı açılabilir” ifadelerini kullandı.