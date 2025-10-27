Ifo Başkanı Fuest: Almanya’nın ekonomisi yıllardır geriliyor, tablo dramatikleşti

Almanya’nın önde gelen düşünce kuruluşu ifo’nun Başkanı Clemens Fuest, ülke ekonomisinin yıllardır süren bir durgunluk içinde olduğunu belirtti.

Bild am Sonntag gazetesine konuşan Fuest, devlet harcamalarının artmaya devam ettiğini ancak özel yatırımların hızla azaldığını vurguladı. Fuest, “Bu durum Almanya'nın refahını ciddi bir riske atıyor. Daha az özel yatırım, orta vadede daha az büyüme, daha az vergi geliri ve dolayısıyla kamu hizmetleri için daha az kaynak anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Fuest, milyonlarca vatandaşın hayat standardının düşüşte olduğunu belirterek, hükümete önümüzdeki altı ay içinde kapsamlı bir reform planı hazırlama çağrısında bulundu. Bu planın en geç 2026 baharına kadar yürürlüğe girmesi gerektiğini söyledi.

Gözler perşembeye çevrildi

Almanya ekonomisinin performansına ilişkin en somut veriler perşembe günü açıklanacak.

Federal İstatistik Dairesi, Temmuz–Eylül dönemini kapsayan 2025 yılının üçüncü çeyrek büyüme verilerini paylaşacak. Bu açıklama, 6 Mayıs’ta göreve başlayan Başbakan Friedrich Merz hükümeti için ilk sınav niteliği taşıyor.

Veriler, ekonomide toparlanma olup olmadığını gösterecek. Ancak düşünce kuruluşlarının analizlerine göre Almanya, son yılların en uzun ekonomik krizini yaşıyor. Şirketlerin üretimi 2023’e kıyasla azalmış durumda ve işsizlik oranı ağustosta 3 milyonu aşarak son 10 yılın zirvesine çıktı.

Toparlanma işareti henüz yok

Almanya Ekonomi Bakanlığı’nın 14 Ekim’de yayımladığı raporda da, “Yılın üçüncü çeyreğinde ekonomik toparlanmaya işaret eden bir gösterge bulunmuyor” değerlendirmesi yapılmıştı.