Ifo Enstitüsü: Alman ekonomisi giderek artan bir baskı altına giriyor

Ifo Enstitüsü'nün yaptığı açıklamaya göre, bir önceki ay 86.6 olan iş ortamı endeksi Eylül ayında 85.4'e geriledi.

Ifo Enstitüsü Başkanı Clemens Fuest, “Alman ekonomisi giderek artan bir baskı altına giriyor” dedi.

Mevcut durumla ilgili duygular en belirgin şekilde düştü. Endeks beklenenden biraz daha az düşmüş olsa da yakın geleceğe yönelik beklentiler de karardı.

Geleneksel olarak Almanya ekonomisinin güç merkezi olan imalat endeksi Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Yeni siparişlerin tekrar zayıflamasıyla, kuşatılmış sektörde talep azalıyor.

Fuest, “Almanya sanayisinin temel sektörleri zorlanıyor” dedi.

Rakamlar, ayrı bir dizi anketin imalat faaliyetlerinin bu ay bir yılın en düşük noktasına gerilediğini ve daha geniş özel sektörü de beraberinde sürüklediğini göstermesinden bir gün sonra geldi. Rakamların açıklanmasının ardından ekonomistler, ticari faaliyetlerde toparlanmanın devam etmemesinin, iki çeyrek üst üste daralma olarak tanımlanan resesyona işaret edebileceği uyarısında bulundu.