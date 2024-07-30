ifo Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplanmış durumda

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin ekonomik üretimin 2024'ün ikinci çeyreğinde yüzde 0,1 düştüğünü belirten rapor hakkında yorum yapan Wohlrabe, "2024'ün üçüncü çeyreğinde de pek bir iyileşme beklenmiyor. Bu, ifo İş İklimi Endeksi'nin Temmuz ayı sonuçlarında da görülüyor" şeklinde görüş belirtti.

Wohlrabe şöyle devam etti:

"Özellikle sanayi sektöründe geri dönüşe henüz uzun bir süre var. Enerji yoğun endüstriler, yılın başından bu yana üretimlerini bir miktar artırmayı başardılar. İmalat sektörünün geri kalanında ekonomik üretim durgunlaşıyor. Genel olarak, birikmiş siparişler azalmaya devam ediyor ve sektörde yeni siparişler eksik kalıyor. Temmuz ayında mevcut duruma ilişkin değerlendirme Eylül 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi ve önümüzdeki aylara ilişkin iş beklentileri önemli ölçüde bulanıklaştı.

Özel tüketimdeki toparlanma da yavaş. Ifo ekonomik araştırmalarına göre Haziran ayındaki Euro 2024'ün özellikle konaklama sektöründe satışlarda geçici bir artış sağlamış olması muhtemel. Ayrıca haziran ayındaki otomobil satışları da şaşırtıcı derecede olumluydu. Ancak genel olarak tüketiciyle ilgili hizmet sağlayıcılar ve perakende sektörü için iş ortamı Temmuz ayında daha da kötüleşti. Sonuç olarak, özel tüketimin de üçüncü çeyrekte sadece hafif bir artış göstermesi bekleniyor."