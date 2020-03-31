Ifo: Koronavirüs, Bavyera’ya 64-138 milyar euroya mal olabilir

31 Mart 2020

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) Başkanı Clemens Fuest, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin 2020'de Almanya'nın en büyük eyaleti Bavyera’ya senaryolara bağlı olarak 49 milyar euro ile 138 milyar euro arasında mal olacağını bildirdi.

Fuest, yaptığı yazılı açıklamada, virüsten dolayı şirketlerin faaliyetlerini geçici askıya almasının ekonomik olarak ülkenin en güçlü eyaletlerinden Bavyera’yı Almanya'nın geri kalanından daha fazla etkileyeceğini vurguladı.

Ifo Başkanı Fuest, "Varsayımlara bağlı olarak maliyetler değişecek. Eğer şirketler iki aylık bir süre için kapalı kalırsa, maliyetler 49 ila 94 milyar euroya kadar çıkabilir. Bu da yıllık ekonomik büyümeyi yüzde 7,7 ile 15 puan arasında azaltacaktır. Eğer kapanış üç ay boyunca devam ederse, maliyetler 68 ile 138 milyar euroya kadar yükselir ki bu da yüzde 10,8 ile 22,1 puanlık bir ekonomik büyüme kaybına denk gelir. Bu, Bavyera’nın Almanya'nın geri kalanından biraz daha büyük bir tehdit altında olduğu anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.

Ifo'nun hesaplamalarına göre, Avusturya’ya sınır Bavyera’da ekonomik faaliyetlerin durmasının bir haftalık uzatılmasının 5 ile 11 milyar euroluk ek maliyetlere sebep olacağını aktaran Fuest, "Bu da ekonomik büyümede 0,8 ile 1,8 puanlık bir düşüşe neden olacak. Uzatmanın bir aydan 2 aya çıkartılması maliyetleri 37 milyar euroya yükseltecek veya ekonomik büyümede 7,1 puanlık kayba yol açabilecek." ifadelerini kullandı.