İhtiyacın önemli bölümünü karşılıyordu: Avustralya’daki dev rafineride patlama

Avustralya’nın Victoria eyaletine bağlı Geelong kentinde bulunan Viva Energy rafinerisinde çarşamba gecesi büyük bir yangın çıktı. Yerel saatle 23.00 sularında başlayan olayda art arda patlamalar yaşandı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesine rağmen yangının ilk saatlerde oldukça şiddetli olduğu ve hızla büyüdüğü bildirildi. Olay yerine onlarca ekip sevk edildi.

İlk bulgular: Valf arızası ve gaz sızıntısı

Yetkililerin ilk değerlendirmesine göre yangın, tesis içindeki mekanik ekipmanlarda meydana gelen valf arızasına bağlı küçük bir sızıntıyla başladı.

Sızıntı sonucu oluşan LNG gaz bulutunun, çevredeki ateşleme kaynaklarıyla tutuştuğu ve yangının kısa sürede büyüdüğü ifade edildi.

13 saat sonra kontrol altına alındı

Yangın yaklaşık 13 saatlik müdahalenin ardından perşembe günü öğle saatlerinde kontrol altına alındı. Üretim tamamen durdurulmazken güvenlik gerekçesiyle kapasite düşürüldü.

Olayda can kaybı yaşanmazken, yetkililer çevre ve sağlık açısından ciddi bir risk oluşmadığını açıkladı.

Yakıt arzı için kritik tesis

Söz konusu rafineri, Victoria eyaletinin yakıt ihtiyacının yaklaşık yüzde 50’sini karşılıyor. Ülke genelindeki payı ise yüzde 10 seviyesinde.

Bu nedenle yaşanan yangın, özellikle Orta Doğu’daki savaş nedeniyle zaten baskı altında olan küresel enerji piyasalarında yeni bir risk unsuru olarak değerlendiriliyor.

Petrol üretimi etkilenebilir

Yetkililer, rafineride petrol üretiminin bir süre etkilenebileceğini belirtirken, kısa vadede büyük bir arz kesintisi beklenmediğini vurguladı.