IKBY, Bağdat ile görüşmek istiyor

23 Ekim 2017

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını söyledi.

Barzani, "Bağdat ile sorunları anayasa çerçevesinde çözmek istiyoruz. Bu konu için Bağdat'a bir heyet gönderip, yeni bir sayfa açmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Bağdat'a heyet gönderilmesi konusunda henüz bir tarih belirlenmediğini dile getiren Barzani, "Onların vereceği yanıtı bekliyoruz. Bölgesel hükümet, Bağdat ile sorunların anayasa çerçevesinde çözülmesi taraftarı" ifadelerini kullandı.

Erbil ile Bağdat arasında halihazırdaki en büyük sorunun merkezi yönetimin askeri operasyonları olduğunu belirten Barzani, şunları söyledi: "Askeri operasyonun devam etmesi güvenlik ve istikrarını ciddi bir şekilde etkiliyor. Aynı zamanda diyaloğun başlamasını da engelliyor"

Neçirvan Barzani, IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin 1 Kasım itibarıyla görev süresinin dolması nedeniyle bundan sonraki sürece ilişkin ise, "Yasal olarak IKBY Başkanı'nın görevi sona eriyor. Barzani de yasaları çiğneme taraftarı değil" dedi.

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Kaynak: AA