IKBY Başbakanı Barzani: Gazze’deki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz

IKBY Başbakanı Barzani, ABD merkezli X sosyal medya platformundan Gazze’de sağlanan ateşkes anlaşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını "bölgede gerilimi azaltma yolunda önemli bir ilk adım" olarak nitelendirerek memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Barzani, "Bunun Orta Doğu'da uzun vadeli istikrarın önünü açmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'daki müzakereler sonrasında İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Hamas da Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayarak, Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump'ın çabalarını takdirle karşıladığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını bildirmişti.