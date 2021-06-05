IKBY: Duhok'ta pusu kuruldu, 5 Peşmerge öldürüldü
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, PKK'nın Duhok'ta Peşmerge güçlerine pusu kurduğunu, saldırıda 5 Peşmerge'nin öldüğünü açıkladı.
AA
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, yerel medyaya yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurduğunu söyledi.
Lezgin, saldırıda 5 Peşmerge'nin öldüğünü, 2 Peşmerge'nin de yaralandığını aktardı.
Yaralıların Amedi'deki hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.