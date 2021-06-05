  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. IKBY: Duhok'ta pusu kuruldu, 5 Peşmerge öldürüldü
Takip Et

IKBY: Duhok'ta pusu kuruldu, 5 Peşmerge öldürüldü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, PKK'nın Duhok'ta Peşmerge güçlerine pusu kurduğunu, saldırıda 5 Peşmerge'nin öldüğünü açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, yerel medyaya yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurduğunu söyledi.

Lezgin, saldırıda 5 Peşmerge'nin öldüğünü, 2 Peşmerge'nin de yaralandığını aktardı.

Yaralıların Amedi'deki hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.