IKBY, Irak ile havalimanlarını müzakere etmek istiyor
IKBY, merkezi hükümet ile kontrolü altındaki havalimanları, sınır kapıları ve bankalar konusunu görüşmek istediğini bildirdi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Bağdat hükümeti ile kontrolü altındaki havalimanları, sınır kapıları ve bankalar konusundaki anlaşmazlığı görüşmeye istekli olduğunu açıkladı.
Irak merkezi hükümeti, Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yaptığı ve bağımsızlık lehine sonuçlanan referandumunun ardından Süleymaniye ve Erbil'e uçuşları askıya almış, IKBY'den gümrük kapılarının kontrolünü kendisine bırakmasını istemişti.
Kaynak: Reuters