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IKBY referandumuna hukuki işlem başlatıldı

IKBY'de referandumu gerçekleştirenler hakkında hukuki işlem başlatıldı.

IKBY referandumuna hukuki işlem başlatıldı
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Irak Milli Güvenlik Kurulu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandumunu gerçekleştirenler hakkında "hukuki işlem" başlatıldığını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: AA

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