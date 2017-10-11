IKBY'de altın piyasası zor günlerden geçiyor

11 Ekim 2017

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) altın piyasası, Süleymaniye ve Erbil Havalimanları'nın uluslararası uçuşlara kapatılması sebebiyle ithalat yapılamadığından zor günler geçiriyor.

IKBY'nin uluslararası toplum ve komşu ülkelerin uyarısına rağmen 25 Eylül referandumunu düzenlemesinden dolayı, Irak merkezi hükümeti tarafından Erbil ve Süleymaniye Havalimanlarındaki uluslararası uçuşlarla kargo hizmeti askıya alınmış vaziyette.

IKBY'nin, Irak merkezi hükümetine kıyasla ithal edilen altından daha az miktarda vergi alması, Türkiye başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve diğer ülkelerden altın ihraç eden tüccarları Erbil ve Süleymaniye'deki havalimanlarını kullanmaya teşvik ediyordu. Altın tüccarları, bölgenin hem güvenli olması, hem de kâr payının yüksek olmasından dolayı Erbil'de altın stoklayıp, daha sonra Irak'ın diğer bölgelerine karadan sevkiyatını gerçekleştiriyordu.

Bölgeye uçuşların durdurulmasının ardından son durum hem toptancıları hem de yaklaşık 2 bin kuyumcuyu etkiledi.

Erbil Altıncılar Sendikası sözcüsü Hındırin Verdi, Irak'a Türkiye ve BAE'den ithal edilen altının yüzde 75'inin Erbil veya Süleymaniye Havalimanları üzerinden getirildiğini, bu yılın ilk 8 ayı içerisinde 25 ton altının ithal edildiğini ancak son 10 gün içerisinde ise tek gram altının piyasaya girmediğini ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen savaş nedeniyle Irak genelinde ve özellikle IKBY'de tüm sektörlerde bir mali krizin olduğunu hatırlatan Verdi, buna ilaveten havalimanlarının kapatılmasıyla altın piyasasının da dibe vurmaya başladığını söyledi.

Bu durumun sadece IKBY'yi değil, Irak'ın orta ve güney kesimlerini de kötü bir şekilde etkilemeye başladığını öne süren Verdi, kendilerine altın gelmediği müddetçe oraya gönderilmesinin hem güvenlik hem de yüksek vergiden dolayı pek mümkün olmadığını ifade etti.

Verdi, altın ithalatının durmasından dolayı fiyatlarda gözle görülür bir değişimin meydana gelmediğini ancak esnafın altın stoğunun azalmaya başladığını aktardı.

"İşler yüzde 65 oranında azaldı"

İstanbul ve Gaziantep'ten 21 ayar toptan altın getiren Erbil'deki Türkmen altın tüccarlarından Ahmet Kasapoğlu, "Türkiye'den getirdiğimiz altınları çok güzel bir şekilde tüm Irak'a sorunsuz satabiliyorduk ancak havalimanları kapanınca elimiz kolumuz bağlandı." dedi.

Erbil'in altıncılar çarşısındaki işlerin yüzde 65 oranında azaldığını söyleyen Kasapoğlu, havalimanları sorununun en kısa zamanda çözülmesini istedi.

"Siyasetin ticaretten uzak tutulması lazım"

Kentin altıncılar çarşısında bir başka esnaf Nizar Ahmed ise Irak merkezi hükümetinin yaptırımlarından etkilenenlerin başında altın sektörünün yer aldığını belirtti.

Ahmed, havalimanlarının kapatılması nedeniyle zarara uğradıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Yaptırımın elbette kötü etkisi var ancak burada asıl zarar görenler Irak'ın orta ve güney kesimindeki müşterilerimiz. Bunun yanında elimizdeki altın stoğu da eriyor. Eskiden mesela 100 kilo getirebilirken, şimdi nasıl ithal edeceğim? Siyasetin ticaretten uzak tutulması lazım. Evet biz zarar ediyoruz ancak bize satan üreticiler de zor durumda."

Kaynak: AA