IKBY'de seçim tarihi açıklandı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde başkanlık ve parlamento seçimlerinin 1 Kasım'da yapılacağı bildirildi.
Reuters haber ajansı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) başkanlık ve parlamento seçimlerinin 1 Kasım'da düzenlenmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.
Erbil merkezli Rûdaw'a konuşan IKBY Yüksek Seçim ve Referandumun Komisyonu Başkanı Hendren Muhammed, belirlenen tarihte seçimlerin gerçekleştirilmesi için hazır olduklarını belirtti.
Muhammed, “Parlamento ve başkanlık seçimleri için her türlü hazırlıkları tamamladık. Bugün itibariyle bir çalışma takvimi belirliyoruz” dedi.
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