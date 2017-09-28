ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
18 °C
  • Dünya
  • IKBY'den Bağdat'a görüşme teklifi

IKBY'den Bağdat'a görüşme teklifi

IKBY, merkezi hükümetin bölgedeki havalimanlarında gözlemci bulundurması için görüşme teklifinde bulundu.

IKBY'den Bağdat'a görüşme teklifi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Ulaştırma Bakanı Mowlud Murad, merkezi hükümetin Erbil ve Sülaymaniye uluslararası havalimanlarında gözlemci bulundurması için Bağdat'a görüşme teklif ettiklerini söyledi.

Bu adım, Kürt yönetiminin bağımsızlık referandumunun yarattığı krizin yatıştırılmasına yönelik bir girişimi olarak görülüyor.

Irak Başbakanı Haydar İbadi, IKBY'den Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının denetimini cuma gününe kadar merkezi hükümete devretmesini istemiş, IKBY'nin bu talebi reddetmesinin ardından söz konusu havalimanlarına uçuşların askıya alınacağını açıklamıştı. Gelişmeler üzerine, Türkiye, Mısır ve Lübnan bu bölgeye uçuşların cuma gününden itibaren durdurulacağını bildirmişti.

Kaynak: Reuters

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.