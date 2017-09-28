IKBY'den Bağdat'a görüşme teklifi

28 Eylül 2017

Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Ulaştırma Bakanı Mowlud Murad, merkezi hükümetin Erbil ve Sülaymaniye uluslararası havalimanlarında gözlemci bulundurması için Bağdat'a görüşme teklif ettiklerini söyledi.

Bu adım, Kürt yönetiminin bağımsızlık referandumunun yarattığı krizin yatıştırılmasına yönelik bir girişimi olarak görülüyor.

Irak Başbakanı Haydar İbadi, IKBY'den Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının denetimini cuma gününe kadar merkezi hükümete devretmesini istemiş, IKBY'nin bu talebi reddetmesinin ardından söz konusu havalimanlarına uçuşların askıya alınacağını açıklamıştı. Gelişmeler üzerine, Türkiye, Mısır ve Lübnan bu bölgeye uçuşların cuma gününden itibaren durdurulacağını bildirmişti.

Kaynak: Reuters