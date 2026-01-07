IKEA'dan Çin'de rota değişikliği! 7 mağazayı kapatıyor

IKEA, Çin'deki mağaza ağında yeniden yapılanma sürecine girdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şanghay, Guangzhou ve Tianjin'in de aralarında bulunduğu yedi büyük formatlı mağazada faaliyetler 2 Şubat itibarıyla sona erecek.

Yeniden yapılandırma kapsamında Ikea, önümüzdeki iki yıl içinde Pekin ve Shenzhen'de yaklaşık 12 küçük formatlı mağaza açmayı planlıyor. Bu adımın ardından şirket, Çin genelinde 34 fiziksel mağaza ile iki amiral gemisi e-ticaret mağazası ve diğer dijital satış kanalları üzerinden faaliyetlerini sürdürecek.

Çin'deki emlak krizi etkili oldu

Şirket, söz konusu değişimle kaynaklarını tüketiciye daha yakın satış kanallarına yönlendirmeyi hedefliyor. Son yıllarda Çin'de yaşanan emlak krizinin yeni konut alımlarını sınırlaması ve daha düşük fiyatlı yerel ile çevrim içi markaların pazar payını artırması, Ikea ürünlerine olan talebi olumsuz etkiledi.

Küçük formatlı mağazalara geçişin, Ikea'nın küresel stratejisiyle uyumlu şekilde teslimat sürelerini kısaltması ve müşterilere daha hızlı erişim sağlaması amaçlanıyor. Ikea ayrıca Çinli e-ticaret şirketi JD.com ile işbirliği yaparak yedi şehirde ürünler için anında teslimat hizmeti sunmaya hazırlanıyor.

Çin pazarı, son yıllarda Ikea'nın toplam satışları içindeki payını azaltmış olsa da şirketin en büyük 10 pazarı arasında yer almayı sürdürüyor.