İki dev şirket, Nestle'nin şekerleme endüstrisine talip

08 Ocak 2018

Hershey ile Nutella'nın üreticisi Ferrero'nun, İsviçre merkezli Nestle'nin ABD'deki şekerleme endüstrisi için teklifte bulunduğu bildirildi.

CNBC'nin haberine göre, Hershey ile Ferrero, Nestle'nin sağlıklı ürünleri artırma stratejisi kapsamında satma kararı aldığı şekerleme endüstrisi için teklifte bulundu. Nestle'nin Butterfinger, Baby Ruth, Sno-Caps ve Laffy Taffy gibi markaları kapsayan şekerleme endüstrisinin değerinin 2-2,5 milyar dolar arasında olduğu belirtiliyor.

Kaynaklar, Ferrero'nun daha yüksek fiyat verme ihtimali nedeniyle şansının daha yüksek olduğunu bildirdi. Satış kararının bir haftadan daha uzun sürebileceği, ayrıca bazı özel yatırım şirketlerinin de Nestle'nin şekerleme endüstrisiyle ilgilendiği kaydedildi.

Nestle'nin şekerleme endüstrisinde yıllık satışlar 924 milyon doları buluyor. Şirketin bu alandaki pazar payı yüzde 11'den fazla.

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