İki dev şirketten Rusya kararı

Batılı şirketler, Rusya operasyonlarını birer birer sona erdirmeye devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana tekstilden enerjiye, gıdadan otomotive neredeyse her sektörden birçok şirket Rusya'dan çekildiğini açıkladı.

Bu şirketler arasında dünyaca ünlü otomotiv şirketi Mercedes ile en büyük hazır giyim şirketi Inditex de katıldı.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Alman şirketi Mercedes-Benz'in Rusya'daki tüm varlıklarını Avtodom adlı Rus şirketine devrettiğini duyurdu. Mercedes, Rusya'daki üretimlerini martta durdurmuştu. Rusya'da, daha önce de Renault ve Nissan şirketlerinin varlıkları Rus hükümetine devredilmişti.

En büyük ikinci pazarından çekildi

Bünyesinde Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Berschka, Stradivarius ve Oysho gibi şirketleri barındıran Inditex ise Rusya ayağını Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Daher Group'a satmak konusunda anlaştıklarını ve ülkeden çekildiğini açıkladı.

İspanya merkezli şirketten yapılan açıklamada, Daher’in Inditex mağaza kiralama sözleşmelerinin büyük kısmını devralacağı bildirildi.

Inditex, yılın ilk yarısında elde edilen gelirleri Rusya’dan çıkışın maliyetlerini karşılamasını bekliyor. Şirket, haziran ayında yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna’daki operasyonlarını kapatmasının maliyetinin 216 milyon euro olacağı belirtilmişti.

Inditex, mart ayında Rusya’daki 502 mağazasının tamamını kapatmış ve çevrimiçi satışları durdurmuştu. Rusya, Inditex’in en büyük ikinci pazarı konumundaydı.