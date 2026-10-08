İki doz ölümcül ilaçtan sağ kurtuldu: Uyandığında ilk sözleri şaşırttı

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ABD'nin Tennessee eyaletinde 30 Eylül'de gerçekleştirilen infaz girişiminden sağ kurtulan idam mahkumu Christa Pike'ın sağlık durumuna ilişkin yeni ayrıntılar açıklandı.

BBC'nin haberine göre Pike'ın avukatı Randy Spivey, müvekkilinin salı günü yeniden konuşmaya başladığını ancak yaşananları büyük ölçüde hatırlamadığını söyledi.

Uyandığında ilk ne söyledi?

Spivey, Pike'ın hastanede "kızgın ve şaşkın" şekilde uyandığını belirterek ilk sorularının "Neredeyim?" ve "Siz kimsiniz?" olduğunu aktardı. Avukatına göre Pike'ın iki kolunda ciddi şişlik, bir kolunda kan pıhtısı ve akciğerlerinde iltihap bulunuyor. Ayrıca yutma güçlüğü yaşayan mahkumun tedavisi sürüyor. Diğer avukatı Luke Ihnen ise Pike'ın salı günü öğle saatlerine kadar bilinçsiz olduğunu, şu anda sınırlı konuşabildiğini belirtti.

Hastane yatağında kelepçeli tutuluyor

Avukatlar, Pike'ın hastanede ellerinden ve ayaklarından yatağa bağlı tutulduğunu öne sürdü. Sağlık personelinin kelepçelerin çıkarılmasını istediğini belirten hukuk ekibi, müvekkilleriyle kesintisiz görüşme ve telefonla iletişim kurma imkanı talep etti.

Mahkemeden delillerin korunması kararı

Nashville'de görülen duruşmada hakim I'Ashea Myles, başarısız infaz girişimine ilişkin tüm delillerin korunmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Pike'ın infaz öncesi, sırası ve sonrasındaki psikolojik durumuna ilişkin kayıtların sunulmasını istedi.

İki doz ilaç verildi, kalbi durmadı

1995'te sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı öldürmekten suçlu bulunan Pike, 30 Eylül'de ölümcül enjeksiyonla idam edilmek istendi. Ancak iki doz ilaç verilmesine rağmen kalbi durmayan Pike, hastaneye kaldırıldı.

Tennessee Valisi Bill Lee olayın araştırılması talimatını verirken eyalette yılın geri kalanı için planlanan infazlar inceleme süresince durduruldu.