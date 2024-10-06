İki şirkete 'Boeing 787' soruşturması

İtalya'da faaliyet gösteren 2 havacılık şirketine, Boeing'in 787 Dreamliner uçaklarına uygun olmayan parçalar temin ettikleri gerekçesiyle soruşturma açıldı.

6 bin parçaya el konuldu

Soruşturma kapsamında 7 kişinin ifadesi alınırken, incelenen iki şirkette 6 bin uçak parçasına savcılık kararı ile el konuldu.

Brindisi merkezli havacılık firmalarının, 787 Dreamliner'ın özellikle 44 ve 46. sektörlerinin üretimi için Leonardo-Aerostrutture'ye uyumsuz bileşenler tedarik ettiği saptandı.

Uçuş güvenliğini riske attılar

Söz konusu uyumsuz parçaların, uçuş güvenliğini riske atabilecek, statik ve stres direnci düşük parçalar olduğu belirlendi. Uçağın yapısal bileşenlerini oluşturmak için titanyum alaşımı yerine saf titanyum kullanıldığı ve kullanılan alüminyum alaşımlarının da beklenenden farklı olduğu iddia edildi.