İki teknoloji devinden ofise dönüş için aşı kararı

ABD'li teknoloji devleri Google ve Facebook, çalışanlarından işyerlerine dönebilmeleri için aşı yaptırmalarını istedi.

BBC'nin haberine göre, Google çalışanlarının iş yerlerine dönüşte aşılanmış olmalarına ilişkin politikayı, öncelikle birkaç hafta içinde ABD'deki kampüslerinde uygulamaya başlayacak. Daha sonra bu uygulama Google'ın dünya çapında 144 bin çalışanına da getirilecek.

Google CEO'su Sundar Pichai, blog yazısında "kampüslerinde çalışmaya geleceklerin aşı olması gerektiğini" ifade etti. Picha, bu konudaki yönetmenliğin, bölgenin koşulları, düzenlemeler ve aşının erişilebilirliğine göre değişkenlik göstereceğini sözlerine ekledi.

Google, Delta varyantı sebebiyle COVID-19 vakalarındaki artıştan ötürü dünya çapındaki kampüslerinin tam açılışını 1 Eylül'den 18 Ekim'e ertelemişti.

Teknoloji devinin çalışanları ayrıca özel koşullar durumunda evden çalışmaya 2021 sonuna kadar devam etmek için başvuru yapabilecek.

Facebook da ABD'deki çalışanlarından ofise dönebilmeleri için aşı yaptırmalarını istedi.

CNBC'de yer alan habere göre Facebook İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Lori Goler de yaptığı açıklamada ofislere dönülmesi için COVID-19'a karşı aşılanma politikasının yerel şartlara ve düzenlemelere bağlı olarak uygulanacağını belirtti.