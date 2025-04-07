İki ülke arasında sular durulmuyor! Trump'tan Çin'e ek yüzde 50 gümrük vergisi tehdidi!
ABD-Çin cephesinde sular durulmuyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in yüzde 34'lük yeni gümrük vergisini geri çekmemesi durumunda Çin'e yönelik ek yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Çin, 10 Nisan'dan itibaren ABD'den ithal edilen mallara yüzde 34 ek gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in yüzde 34'lük yeni gümrük vergisini geri çekmemesi durumunda Çin'e yönelik ek yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.
9 Nisan'a kadar süre verdi!
Sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklama yapan Trump, Çin'in yüzde 34'lük yeni gümrük vergisi kararını 8 Nisan 2025’e kadar geri çekmezse, ABD 9 Nisan'da Çin’e yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi uygulayacağının altını çizdi.
Trump ayrıca, verginin uygulanmaya devam etmesi halinde, vergilere ilişkin müzakerelerin de yapılmayacağını ifade etti.
Çin, cuma günü yaptığı açıklamada, 10 Nisan'dan itibaren ABD'den ithal edilen mallara yüzde 34 ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.