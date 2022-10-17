İki ülke maliyetlerin artması nedeniyle Eurovision’dan çekildi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ve Eurovision Şarkı Yarışması’ndan ihraç edilmesinin ardından ülkelerin yarışmaya katılım maliyetlerinin yükselmesi, iki ülkenin Eurovision’dan çekilmesine neden oldu. Karadağ ve Kuzey Makedonya, gelecek sene İngiltere’de yapılacak olan Eurovision’a artan maliyetler nedeniyle katılmayacaklarını açıkladı.



Karadağ Radyo Televizyon (RTCG) tarafından yapılan açıklamada, yarışmaya katılım maliyetlerinin artması ve sponsorların ilgisizliği nedeniyle Karadağ’ın yarışmadan çekildiği ifade edilerek, “Bu nedenle kaynakları mevcut ve planlanan ulusal projelerin finansmanına yönlendirmeye karar verdik" denildi.



Makedonya Radyo Televizyon (MRT) tarafından yapılan açıklamada ise, katılım için artan kayıt ücretinin yanı sıra Kuzey Makedonya'daki enerji krizi nedeniyle yarışmadan çekilme kararı alındığı belirtildi.



Eurovision Şarkı Yarışması’nın organizatörü Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından yapılan açıklamada, yarışmaya katılım maliyetlerini mümkün olduğunca uygun tutmayı taahhüt ettiklerini ve ücretlerin katılımcının göreceli büyüklüğü ve mali durumu dikkate alınarak rekabet eden ülke sayısına göre hesaplandığı aktarıldı.



Karadağ ve Kuzey Makedonya, geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen Eurovision’da yarı final aşamasını geçememişti.

Katılımcıların yarışma için ödediği tutar 5 milyon pounda kadar çıkıyor

Her ülkedeki yayıncı yarışmaya katılmak için ülkenin büyüklüğüne göre ücret ödüyor. Rusya'nın yarışmadan men edilmesinin ardından bazı ülkelerden daha fazla ödeme yapmalarının istendiği düşünülüyor. Yarışmaya, büyük bir mali katkı sağlayan Rusya, Ukrayna'yı işgal ettikten sonra yarışmadan ihraç edilmişti. Yayıncıların toplam maliyeti yaklaşık 5 milyon pounda kadar çıkıyor, ancak her bir katılımcının tam olarak ne kadar ödediği kamuya açıklanmıyor.