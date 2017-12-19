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İki ülkeden Bitcoin uyarısı

Danimarka Merkez Bankası Başkanı Lars Rohde, "Bitcoin'den uzak durun" açıklaması yaparken, Japonya Maliye Bakanı Taro Aso da Bitcoin'in henüz güvenilir bir para birimi olmadığı uyarısında bulundu.

İki ülkeden Bitcoin uyarısı
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Danimarka Merkez Bankası Başkanı Lars Rohde, yatırımcıları uyararak "Bitcoin'den uzak durun. Bu ölümcül" açıklaması yaptı.

Devlet televizyonuna konuşan Rohde, "Bitcoin denetlenen bir piyasa değil. Yetkililerin sorumluluğunda değil. Bu, kişilerin sorumluluğunda" diye konuştu. Rohde, Bitcoin'e yatırım yapanların bir sorun yaşanması durumunda kendilerine şikayette bulunamayacağını ifade etti.

Japonya Maliye Bakanı Taro Aso ise, Bitcoin'in henüz güvenilir bir para birimi olmadığı uyarısında bulundu. Yakın dönemde bu konudaki gelişmeleri takip edeceklerini kaydeden Aso, "Bitcoin'in bir para birimi olduğu konusunda yerleşmiş bir tanım yok" diye konuştu.

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Kaynak: Reuters

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