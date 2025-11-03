İki United Airlines uçağı çarpıştı

ABD'de United Airlines’a ait 580 sefer sayılı Boeing 737 uçağı, Chicago O’Hare Havalimanı’ndan New York’a gerçekleştirdiği uçuşun ardından Cuma akşamı LaGuardia’ya indi.

166 yolcu ve 8 mürettebat taşıyan uçak, park yerine yönelirken aynı havayoluna ait 434 sefer sayılı başka bir Boeing 737’nin kuyruğuna çarptı.

United 434, Houston’a gitmek üzere kalkış hazırlığındaydı. Çarpışma sonucu uçağın kuyruğunda hasar oluştu ancak olayda yaralanan olmadı.

Şirketten yapılan açıklamada şöyle denildi: “580 sefer sayılı uçak, park yerine dönerken taksi yolunda bekleyen 434 sefer sayılı uçağın kuyruğuna temas etti. Her iki uçak da kapıya geri döndü ve tüm yolcular sorunsuz şekilde tahliye edildi.”

FAA soruşturma başlattı

Federal Havacılık İdaresi (FAA), olayla ilgili soruşturma başlattı. Kurum, pist ve taksi yolu trafiğini kontrol etse de, kapı alanındaki hareketlerin havayollarının sorumluluğunda olduğunu hatırlattı.

LaGuardia’daki küçük çaplı bu çarpışma, ABD genelinde hava trafik kontrolü personel eksikliği ve hükümetin kısmi kapanması nedeniyle yaşanan gecikmelerin arttığı bir döneme denk geldi.

Olayda ciddi bir hasar veya yaralanma bildirilmezken, iki uçağın da onarım sürecine alındığı açıklandı.