İki yıl sonra ilk! Apple'ın akıllı telefon satışları Çin'de arttı

Apple'ın Çin'deki akıllı telefon satışları, iki yıllık düşüşün ardından ilk kez artış gösterdi. Pazar araştırma şirketi Counterpoint'in verilerine göre, ABD merkezli teknoloji devinin satışları yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 oranında yükseldi. Bu, 2023'ün ikinci çeyreğinden bu yana görülen ilk çeyreklik büyüme oldu.

Apple, yerel rakipleri Huawei, Vivo ve Xiaomi gibi markaların yoğun rekabeti karşısında Çin pazarındaki konumunu güçlendirmeye çalışıyor. Mayıs ayında Alibaba'nın sahibi olduğu Taobao ve Tmall platformlarında yapılan büyük indirim kampanyalarının da iPhone 16 satışlarını desteklediği belirtildi. Counterpoint, bu kampanyaların çeyrek ortasında satışlara olumlu yansıdığını vurguladı.

Huawei liderliğini korudu

Öte yandan, Apple'ın bu toparlanması Huawei'nin gerisinde kalmasına engel olamadı. Yerel markaların güçlü talep gördüğü pazarda Huawei, ikinci çeyrekte satışlarını yıllık bazda yüzde 12 artırarak liderliğini korudu.

Çin genelinde ise akıllı telefon pazarı, hükümetin takas sübvansiyon programlarıyla desteklenerek çeyrek boyunca canlılığını sürdürdü.