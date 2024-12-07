İkinci sıkıyönetim iddiaları! Güney Kore Lideri Yoon’dan açıklama

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, kendi kararıyla ilan edilen ve 6 saat sonra yürürlükten kaldırılan sıkıyönetim nedeniyle halktan özür diledi. Televizyonda yaptığı konuşmada Yoon, sıkıyönetim ilanının çaresizlik içinde alınmış bir karar olduğunu belirterek, “Ancak bu karar halkta endişeye ve rahatsızlığa neden oldu” dedi.

Yaşananlardan dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade eden Yoon, “Halkın endişeye kapılmasına neden olduğum için içtenlikle özür diliyorum. Sıkıyönetim kararıyla ilgili herhangi bir yasal ya da siyasi sorumluluktan kaçmayacağım” diye konuştu.

"İkinci bir sıkıyönetim olmayacak"

Konuşmasında, ikinci bir sıkıyönetim ilan edileceğine dair söylentilere de değinen Yoon, “Asla ikinci bir sıkıyönetim olmayacak” ifadelerini kullandı. Yoon, kendi görev süresi boyunca ülkenin istikrarını koruma görevini Halkın Gücü Partisi’ne (PPP) emanet edeceğini dile getirdi.

Meclis bugün görevden alınması için oylama yapacak

Güney Kore'de muhalefet partilerinin, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi yaptığı beklenmedik sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için meclise sundukları önerge bugün oylanacak.

Yoon Suk Yeol, siyasi krize neden olan sıkıyönetim kararına dair özür açıklamasını, bugün Ulusal Meclis’te yapılacak “görevden azil” oylamasının hemen öncesinde yaptı.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Ulusal Meclis'te önergenin görüşüleceği oturum, yerel saatle 17.00'de (TSİ 11.00) başlayacak.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) ve 5 küçük muhalefet partisi, Yoon'un sıkıyönetim ilanının anayasaya ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle devlet başkanının görevden alınması için meclise önerge sunmuştu

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Yoon, sıkıyönetim ilan etmesini kendisine öneren Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un istifasını ise 5 Aralık'ta kabul etmişti.