İkinci Trump dönemi için geri sayım: İlk gününde 100’den fazla kararname imzalayacak!
Donald Trump, başkanlık görevine başlayacağı 20 Ocak'ta enerji, sınır güvenliği ve göç gibi ülkenin öncelikli meseleleriyle ilgili 100'den fazla başkanlık kararnamesi çıkarmayı planlıyor. Cumhuriyetçi senatörlere yönelik düzenlenen özel toplantıda, göçmen politikaları ve sınır güvenliği konularında hızlı adımlar atılacağı belirtildi.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, başkanlık görevine başlayacağı 20 Ocak tarihinde enerji, sınır güvenliği, sağlık ve eğitim gibi ülkenin öncelikli meselelerini ele alacak 100’den fazla başkanlık kararnamesi çıkarmayı planladığını açıkladı.
Capitol Hill’de Cumhuriyetçi senatörlerle düzenlenen özel bir toplantıda konuşan Trump, ilk gününden itibaren ülkenin öncelikli sorunlarına çözüm üretmeyi hedeflediğini belirtti. Toplantıya, Trump’ın politikadan sorumlu Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevine getirmeyi planladığı Stephen Miller da katıldı. Miller, başkanlık kararnamelerinin detaylarını açıklayarak, özellikle sınır güvenliği ve göç politikaları konusunda alınacak önlemler hakkında bilgi verdi.
Göçmenlere yönelik tedbirler
Cumhuriyetçi Senatör James Lankford, Trump yönetiminin öncelikli olarak suç işlemiş, mahkemeler tarafından ABD’de kalması uygunsuz bulunan ya da ülkede yasa dışı yollarla yaşayan yaklaşık 1 milyon göçmene yönelik hızlı ve etkili tedbirler alacağını belirtti.
Başkanlık kararnameleri ve ilk adımlar
Trump’ın ilk gününden itibaren imzalamayı planladığı başkanlık kararnameleri, enerji geliştirme projelerinden sınır güvenliğine, eğitim ve sağlık reformlarına kadar geniş bir yelpazede olacak. Bu kararların, Cumhuriyetçi Parti'nin uzun süredir gündeminde olan bazı politikaları hızla hayata geçirmesi bekleniyor.
Trump'ın bu adımı, görev süresine hızlı bir başlangıç yapmayı ve seçim kampanyası sürecinde vaat ettiği birçok politikayı hayata geçirmeyi amaçlıyor.