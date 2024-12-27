İklim değişikliğinin etkileri 2024'te arttı: 41 gün daha fazla tehlikeli seviyede sıcak gün yaşandı

Bilim insanları, 2024 yılında iklim değişikliği nedeniyle dünya genelinde tehlikeli sıcak günlerin sayısının 41 gün arttığını ve bunun insan yaşamını olumsuz etkilediğini ortaya koydu.

World Weather Attribution (WWA) çatısı altında çalışan uluslararası bir araştırma ekibi, bu yıl yaşanan aşırı hava olaylarını ve iklim değişikliğinin bu olaylardaki rolünü inceledi. Araştırma sonuçlarına göre, insan kaynaklı iklim değişikliği, dünya çapında aşırı sıcak günlerin sıklığını önemli ölçüde artırdı.

Aşırı hava olayları 3 bin 700 kişinin ölümüne neden oldu

İklim değişikliği bağlantılı aşırı hava olayları, bu yıl en az 3 bin 700 kişinin ölümüne neden olurken, 26 farklı hava olayının daha şiddetli hale gelmesine yol açtı. Milyonlarca insan da bu olaylar nedeniyle yerinden edildi.

Çalışmada, iklim değişikliğinin El Nino gibi doğal olaylardan daha büyük bir etkiye sahip olduğu vurgulandı. Bilim insanları, 2025 ve sonrasında aşırı hava olaylarına karşı daha kapsamlı hazırlık yapılması gerektiğine dikkat çekerek, sıcak hava dalgaları, kuraklık, orman yangınları, fırtınalar ve sel riskini azaltmak için fosil yakıt kullanımının hızla bırakılmasının önemini vurguladı.