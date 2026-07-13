İklim finansmanında tarihi rekor: 163 milyar dolara ulaştı

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Uluslararası çok taraflı kalkınma bankalarının iklim finansmanı 2025'te rekor seviyeye ulaştı. Bankaların düşük ve orta gelirli ülkeler ile yüksek gelirli ekonomilere sağladığı toplam finansman 163 milyar dolar olarak kaydedildi.

Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, İslami Kalkınma Bankası, Afrika Kalkınma Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, İnter Amerikan Kalkınma Bankası ve Yeni Kalkınma Bankası, geçen yıla ilişkin verileri ortak raporla açıkladı.

Düşük ve orta gelirli ülkelere 103 milyar dolar

Rapora göre, çok taraflı kalkınma bankalarının düşük ve orta gelirli ülkelere sağladığı iklim finansmanı 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 21 artarak 103 milyar dolara çıktı.

Bu tutarın 68 milyar doları iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik projelere, 35 milyar doları ise uyum çalışmalarına ayrıldı.

Aynı ülke grubunda özel sektörün sağladığı iklim finansmanı da 35 milyar dolar olarak hesaplandı.

Son beş yılda iki katına çıktı

Çok taraflı kalkınma bankalarının düşük ve orta gelirli ekonomilere yönelik iklim finansmanı son beş yılda iki katına yükseldi.

Bankaların tüm ülkelere sağladığı toplam iklim finansmanı ise 2025'te yüzde 19 artarak 163 milyar dolarla tarihi zirveye ulaştı.

Yüksek gelirli ekonomilerde 2030 hedefine erken ulaşıldı

Yüksek gelirli ekonomilere yönelik iklim finansmanı geçen yıl 60 milyar dolar seviyesine çıkarak 2030 için belirlenen hedefe ulaştı.

Bu finansmanın 53 milyar doları emisyon azaltım projelerine, 7 milyar doları ise iklim değişikliğine uyum çalışmalarına yönlendirildi.

Özel sektörün yüksek gelirli ekonomilere sağladığı iklim finansmanı da 2025'te 80 milyar dolar oldu.