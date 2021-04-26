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"İklim hedeflerinin belirlenmesine öncülük edeceğiz"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İklim Değişikliği Zirvesinde  yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'ın iklim hedeflerinin  belirlenmesinde dünyaya öncülük edeceğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Başkanı Joe Biden, 26 Mart’ta 40 ülke lideri ve Avrupa Birliği’ni (AB) İklim Zirvesi’ne davet etmişti. Biden’ın daveti üzerine söz  konusu ülkeler ve AB’nin katılımı ile ABD’nin ev sahipliğinde  çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek İklim Zirvesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in açılış konuşması  ile başladı. Zirvede konuşma yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Birleşik Krallık'ın iklim değişikliği hedeflerini belirlemede dünyaya  öncülük edeceğini ifade etti.

Johnson, "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansının (CCOP26) ev sahibi olarak, dünya çapında  benzer tutkuları görmek istiyoruz. En küçük ülkelerden büyük ülkelere  kadar, verilen taahhütleri güvence altına almak için herkesle  çalışıyoruz" dedi.

“Karbondioksit emisyonlarının yaklaşık yüzde 42 azaltıldı”


Johnson, "Bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Bunu yapmak için bilim  adamlarının ihtiyaç duyulan teknolojik çözümleri üretmek üzere  birlikte çalışacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. İngiltere'de  son 30 yılda karbondioksit kullanımının azaldığını belirten Johnson, 1990 yılında karbondioksit emisyonlarının yaklaşık yüzde 42 oranında  azaltıldığını belirterek, bu başarı ile ülke ekonomisinin yüzde 73  oranında büyüdüğünü bildirdi. Başbakan Johnson, ekonomiyi büyütmenin  iklimi koruyarak da sağlamanın mümkün olduğunu sözlerine ekledi.

İngiltere, 2035 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 78 azaltacak

İngiltere'nin 2035 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 78  azaltacağını belirten Johnson, dünya liderlerine seslenerek, "İklim  değişikliğine karşı mücadelede belirleyici bir değişim anı  sağlayabilmek için beraber çalışmalıyız" dedi.

Johnson ayrıca, Biden'ın on yıl içinde ABD'nin sera gazı emisyonlarını 2005 yılına kıyasla yüzde 50-52 oranında azaltma sözü verdiği için  tebrik ederek, "Joe Biden'ın yaptığı ezber bozan açıklama beni  gerçekten heyecanlandırdı" dedi. Bu kasım ayında Glasgov'da yapılacak  olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesinde, dünyada iklim  değişikliğiyle mücadele konusunda ortak bir fikir birliği  oluşturulması amaçlanıyor.