İklim krizi 1,2 milyar insanı yerinden edebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X'ten iklim değişikliğinin etkilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Ghebreyesus, "2050'ye kadar iklim kaynaklı olaylar nedeniyle 1,2 milyara kadar insan yerinden olabilir. Bu nedenle göçmen sağlığının Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) ve gelecekteki COP'larda bildirgeye dahil edilmesini talep ediyoruz. Hızla değişen bir dünyada herkesin, her yerde ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine erişebilmesi için birlikte çalışmamız kritik önem taşıyor" cümleleriyle, iklim krizinin özellikle göçmenlerin sağlığını etkileyen bir sağlık krizi olduğuna vurgu yaptı.