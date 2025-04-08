İklim krizi hız kesmiyor! Avrupa'da mart ayında tarihi sıcaklık rekoru

Avrupa Birliği’nin uydu izleme programı Copernicus, Mart 2025'in Avrupa tarihinde şimdiye kadar kaydedilen en sıcak mart ayı olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, Avrupa genelinde ortalama sıcaklık 6,03 derece olarak ölçüldü. Bu değer, 1991-2020 dönemi mart ayı ortalamasının tam 2,41 derece üzerine çıktı.

Copernicus verilerine göre Mart 2025, küresel ölçekte ise şimdiye kadarki en sıcak ikinci mart ayı olarak kayıtlara geçti. Dünya genelinde sıcaklık ortalaması 14,06 derece olarak hesaplanırken, bu rakam 1991-2020 ortalamasının 0,65 derece, sanayi öncesi (1850-1900) seviyelerin ise 1,60 derece üzerinde gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl rekor kıran Mart 2024 ile kıyaslandığında, 2025 yılı mart ayı yalnızca 0,08 derece daha düşük sıcaklıkla ikinci sıraya yerleşti. Bununla birlikte, son 21 ayın 20'sinde küresel ortalama sıcaklıklar sanayi öncesi seviyelere göre 1,5 dereceyi aştı.

Avrupa’da zıt iklim uçları aynı anda yaşandı

Copernicus açıklamasında, sıcaklık artışının yanı sıra yağış rejimlerinde de büyük farklılıkların gözlemlendiği bildirildi. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İklim Stratejisi Lideri Samantha Burgess, şu değerlendirmede bulundu:

"Mart 2025, Avrupa için en sıcak mart ayı oldu ve sıcaklıkların rekorları kırmaya devam ettiğini bir kez daha vurguladı. Ayrıca Avrupa genelinde zıt yağış uçlarının olduğu bir ay oldu; birçok bölge rekor seviyedeki en kurak mart ayını yaşarken, diğerleri en azından son 47 yıldır rekor seviyedeki en yağışlı mart ayını yaşadı."

En büyük sıcaklık sapmalarının doğu Avrupa ve güneybatı Rusya'da yaşandığı belirtilirken, İber Yarımadası'nda ise yerel olarak mevsim normallerinin altında kalan sıcaklıklar gözlendi.

Bu gelişmeler, iklim değişikliğinin etkilerinin sadece sıcaklıkla sınırlı kalmadığını; yağış, nem, rüzgar ve çevresel sistemler üzerinde de geniş çaplı ve karmaşık sonuçlar yarattığını bir kez daha gözler önüne serdi.